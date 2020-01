Details Dienstag, 14. Januar 2020 10:30

Jordi Cruyff, Sohn der niederländischen Fußball-Legende Johan Cruyff, ist neuer Trainer der Nationalmannschaft von Ecuador. Der 45-Jährige soll "La Tri" zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar führen, die Qualifikation beginnt für Ecuador mit einer Partie in Argentinien Mitte März. "Wir sind bereit für die Herausforderung, die mit schwierigen Spielen vor uns liegt", sagte Cruyff bei seiner Vorstellung: "Aber das ist auch das Schöne an unserer Arbeit." Jetzt Fußballreise buchen!

Jordi Cruyff neuer Nationaltrainer von Ecuador

Cruyff tritt die Nachfolge des Kolumbianers Hernan Dario Gomez an, der im Juni des vergangenen Jahres nach dem Vorrundenaus bei der Copa America in Brasilien entlassen worden war. Der ehemalige Mittelfeldspieler von FC Barcelona und Manchester United arbeitete nach seiner Spieler-Karriere als Coach in Israel und China.

SID

