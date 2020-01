Internationales Heimspielverbot für iranische Fußballklubs

Details Freitag, 17. Januar 2020 23:00

Die iranischen Fußballklubs müssen ihre Heimspiele in der asiatischen Champions League auf neutralem Boden austragen. Das teilte der iranische Verband am Freitagabend mit. Demnach habe man einen entsprechenden Brief des asiatischen Verbands AFC erhalten. Jetzt Fußballreise buchen!

Heimspielverbot für iranische Teams wie Persepolis

Ein Sondertreffen zwischen dem Verband und den betroffenen Klubs Persepolis, Esteghlal, Sepahan and Shahr Khodro sei am Samstag angesetzt worden. In "den kommenden Tagen" werde dann die offizielle Position bekannt gegeben. Ein iranischer Verbandssprecher erklärte, das Land sei für die Gastspiele ausländischer Teams vorbereitet und habe der AFC auch Sicherheitsgarantien gegeben.

Anfang Januar waren die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskaliert. Nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA beschoss der Iran US-Stützpunkte im Irak. Zudem gab der Iran den versehentlichen Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs zu, bei dem 176 Menschen starben. Anschließend hatte es tagelange Proteste in Teheran gegeben.

