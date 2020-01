Medien: Ex-Bayer-Star Hernandez Top-Verdiener in der MLS

Details Samstag, 18. Januar 2020 14:45

Der mexikanische Fußball-Star und Ex-Leverkusener Javier Chicharito Hernandez wird offenbar im Dress von Los Angeles Galaxy zum am besten bezahlten Spieler in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Der 31 Jahre alte Angreifer löst nach Informationen von Sports Illustrated den Ex-Gladbacher Michael Bradley (Toronto FC) ab, der rund 5,4 Millionen Euro (sechs Millionen Dollar) per annum kassieren soll. Jetzt Fußballreise buchen!

Javier Hernandez ist der Top-Verdiener in der MLS

Zuletzt stand Hernandez beim FC Sevilla in der spanischen La Liga unter Vertrag. Außerdem kickte Mexikos Rekord-Torjäger unter anderem für Real Madrid und Manchester United. In Sevilla hatte sich Chicharito keinen Stammplatz erkämpfen können. Laut SI sei der Dreijahresvertrag bereits unterschrieben.

SID

