3. Liga: Aufsteiger Waldhof lässt Punkte liegen

Details Sonntag, 02. Februar 2020 16:10

Aufsteiger Waldhof Mannheim hat im Kampf um den Durchmarsch in die 2. Fußball-Bundesliga Punkte liegen gelassen. In der Nachspielzeit mussten die Mannheimer den Ausgleich zum 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg hinnehmen und rutschten damit auf den vierten Tabellenplatz in der 3. Liga ab. 1860 München musste sich mit einem 2:2 (1:1) beim FSV Zwickau zufrieden geben. Jetzt Fußballreise buchen!

Trainer Trares und Mannheim spielen 1:1 gegen Magdeburg

Valmir Sulejmani brachte Waldhof in Führung (53.), doch Sören Bertram glich spät aus (90.+1). Die Löwen führten nach Toren von Sascha Mölders (37.) und Stefan Lex (49.) sogar zweimal, Maurice Hehne (45.) und Davy Frick (57.) trafen für Zwickau.

SID

