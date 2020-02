Internationale Topspiele: Erster gegen Zweiter am Super-Sunday

Details Freitag, 07. Februar 2020 11:51

In den europäischen Top-Ligen geht es an diesem Wochenende vor allem am Sonntag ans „Eingemachte“. In der Deutschen Bundesliga treffen sich mit dem FC Bayern München und RB Leipzig die beiden Leader. Ebenso kommt es in der türkischen Süper Lig zum Kracher Erster gegen Zweiter und in Italien blickt alles gespannt auf das Mailänder Derby zwischen Inter und dem AC Milan.

Deutsche Bundesliga

FC Bayern München gegen RB Leipzig

Sonntag, 18 Uhr im Liveticker

Der FC Bayern München hat sich 2020 wieder die Tabellenführung zurückerobert und wieder zu alt gewohnter Konstanz zurückgefunden. Drei Siege in Folge und ein Torverhältnis von 12:1 Toren spülten die Bayern wieder auf Tabellenplatz 1. Herbstmeister RB Leipzig liegt jedoch nur einen Zähler hinter dem Rekordmeister und würde sich den Platz an der Sonne gerne wieder zurückholen. Im Pokal musste man sich der Frankfurter Eintracht geschlagen geben. Deshalb wird Julian Nagelsmann sein Team für diesen Kracher wieder so richtig heiß machen.

Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln

Sonntag, 15:30 Uhr im Liveticker

Das Derby zwischen Gladbach und Köln hat in Deutschland Tradition. Die „Fohlen“ wollen den Anschluss an die Spitze halten, die Geißböcke aus Köln weiter der Abstiegszone fern bleiben.

Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund

Samstag, 15:30 Uhr im Liveticker

Der BVB feiert seine Tormaschine Erling Haaland. Im Pokal war der Norweger aber nicht der entscheidende Faktor und so mussten die Schwarz-Gelben gegen Werder Bremen wieder einmal eine Niederlage einstecken. Die Werkself aus Leverkusen würde es den Bremern gerne gleich tun und die drei Punkte für sich veruchen.

Serie A

Inter Mailand gegen AC Milan

Sonntag, 20:45 Uhr im Liveticker

Das Derby in Mailand verspricht nicht immer Spannung, aber Brisanz und Kampf pur. Diesmal steht das Duell der Stadtrivalen ganz im Zeichen der beiden bulligen Mittelstürmer. Zlatan Ibrahimovic trifft auf Romelu Lukaku. Inter will der „alten Dame“ aus Turin weiterhin im Titelrennen auf den Fersen bleiben und Milan hat sich wieder etwas stabilisiert und peilt sogar schon wieder die Top 6 an.

Süper Lig

Sivasspor gegen Basaksehir Istanbul

Sonntag, 14 Uhr im Liveticker

Auch in der Türkei kommt es am Sonntag zum Duell der beiden führenden Klubs. Tabellenführer Sivasspor hat den ersten Verfolger und Vizemeister Basaksehir. Bei einem Remis könnte auch der nächste Klub profitieren. Trabzonspor liegt nur knapp dahinter und hat sogar noch ein Spiel in der Hinterhand und ist der heimliche Leader der Liga.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten