Primeira Liga: FC Porto - Benfica Lissabon 3:2 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 09. Februar 2020 10:37

Der große Schlager in der portugiesischen Liga zwischen dem FC Porto und Benfica ist auch das Duell Zweiter gegen Erster. Das Spiel begann flott und spektakulär. Sergio Oliveira brachte die Hausherren bereits nach zehn Minuten in Führung. Carlos Vinicius traf jedoch nur acht Minuten später (18.) wieder zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug der FC Porto doppelt zu. In Minute 38 verwandelte Alex Telles einen Handelfer zum 2:1 und eine Minute vor dem Seitenwechsel erhöhte Benficas Abwehrspieler Ruben Dias mit einem Eigentor auf 3:1 (44.). In Halbzeit zwei konnte Carlos Vinicius (55.) zwar noch auf 3:2 verkürzen, doch die Gastgeber brachten den knappen Vorsprung über die Zeit und verringerten den Vorsprung Benficas in der Tabelle auf vier Punkte.

Porto besiegte Benfica im Heimspiel knapp

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten