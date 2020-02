Internationale Topspiele: Derbys in Hamburg, Istanbul und London

Details Freitag, 21. Februar 2020 10:14

An diesem Wochenende kommt es wieder zu einigen Stadt-Derbys. In Istanbul trifft Galatasaray auf Fenerbahce und in London wollen die Blues von Chelsea gegen Ex-Coach Mourinho und dessen Spurs die drei Punkte für sich verbuchen. Auch in der Schweiz steht ein Liga-Kracher auf dem Programm: Die beiden punktegleich führenden Klubs aus St. Gallen und Bern rittern um die alleinige Tabellenführung.

Premier League



Zu Gast bei seinem Ex-Klub: Jose Mourinho

Das Stadt-Derby ist auch gleichzeitig ein Duell zwischen dem Vierten und dem Tabellenfünften der Premier League. Beide sind nur durch einen Punkt voneinander getrennt. Der Dritte Leicester City hat allerdings schon einen Respektabstand zu den beiden Londoner Klubs. Sheffield und Manchester United lauern aber nur knapp dahinter. Für beide heißt es also „verlieren verboten“.

Eie Reihe weiter oben kommt es ebenfalls zum direkten Duell. Der Dritte Leicester City will gegen den Zweiten aus Manchester den Vier-Punkte-Rückstand verkürzen. Nach der Sperre der UEFA für die Cityzens, steht Pep Guardiolas Truppe wohl noch mehr unter Druck.

Primera Division



Kann Atlético den Schwung aus der CL auch in die Liga mitnehmen?

In Spanien will es die Auslosung so, dass es an diesem Wochenende zu zwei direkten Aufeinandertreffen der Verfolger kommt. Zuerst empfängt das Überraschungsteam aus Getafe (Platz 3) den FC Sevilla (Platz 5).

Zur Primetime in La Liga kommt es zum Duell des Liverpool-Bezwingers Atlético (4. Platz) und dem FC Villarreal (6. Platz).

Türkische Süperlig

Das Stadt-Derby in Istanbul ist auch ein Kräftemessen zweier Verfolger. Galatasaray liegt mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor auf Rang 3, Fenerbahce belegt momentan den 6. Tabellenplatz und könnte mit einem Sieg näher an die Spitzengruppe heranrücken.

Schweizer Super League

Auch in der Schweiz steht ein richtiges Schlagerspiel auf dem Programm. Die beiden punktegleichen Spitzenteams St. Gallen und Young Boys Bern (beide 44 Punkte) stehen sich am Sonntag ab 16 Uhr gegenüber.

2. Deutsche Bundesliga

Das Derby in Hamburg steht auf dem Programm und verspricht immer Brisanz. Der HSV will sich auf jeden Fall mit einem Sieg nicht nur das Prestige sichern, sondern auch den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Mit ein wenig Hoffnung auf Niederlagen der direkten Konkurrenten um den Aufstieg, Bielefeld und Stuttgart, könnte der HSV sogar die Tabellenführung übernehmen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten