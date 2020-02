Erster "Ausländer" aus Kader der chinesischen Nationalmannschaft gestrichen

Details Montag, 24. Februar 2020 12:50

Nico Yennaris, der erste im Ausland geborene Spieler in der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft, ist vom neuen Auswahltrainer Li Tie überraschend aus dem Kader gestrichen worden. Der 26-Jährige wurde von Li nicht für das Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor dem WM-Qualifikationsspielen in Thailand im nächsten Monat gegen die Malediven und Guam berücksichtigt. Jetzt Fußballreise buchen!

Yennaris wurde aus der Nationalmannschaft gestrichen

Der 26-Jährige wurde als Sohn einer Chinesin in London geboren und durchlief die englischen Nachwuchsmannschaften bis zur U19. Anfang des Jahres 2019 wechselte Yennaris vom englischen Zweitligisten FC Brentford in die chinesische Super League. Dort läuft er seitdem für Beijing Guoan auf.

Zudem nahm Yennaris die chinesische Staatsbürgerschaft an, was ihm das Debüt für die Nationalmannschaft im Reich der Mitte im Juni vergangenen Jahres gegen die Philippinen (2:0) ermöglichte. In China ist Yennaris unter dem Namen Li Ke bekannt.

SID

