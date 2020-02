Internationale Topspiele: Clasico und Derby d´Italia

Details Freitag, 28. Februar 2020 09:58

Es ist angerichtet! Der Super-Sonntag mit dem Clasico in Spanien und dem Derby D´Italia in der Serie A versprechen einen Fußballtag der Superlative. Real Madrid hat die Tabellenführung in La Liga wieder an den FC Barcelona verspielt – nun kommt es zum direkten Duell um den Titel. In Italien geht der Dreikampf an der Spitze weiter und findet im sogenannten Derby d´Italia zwischen Juventus und Inter Mailand seine Fortsetzung.

Primera Division

Der Clasico verspricht immer Brisanz und Spannung. In diesem Jahr ist er auch wieder ein direkter Kampf um die Spitze und den Titel. Die Königlichen haben sich zuletzt gegen Levante blamiert und auch in der Champions League gegen Manchester City mit 1:2 den Kürzeren gezogen. Zinedine Zidane hat aber einen schlichten Plan – „einfach die beiden Spiele gegen Barca und ManCity gewinnen“. Sollte das gelingen, dann sieht die Welt der Madridista wieder glänzend aus. Doch einfach wird das sicher nicht. Lionel Messi zeigte sich gegen Eibar in Torlaune, gegen Napoli blieb der Argentinier aber eher unter seinem Niveau. Denn auch bei den Katalanen läuft es nicht jede Woche nach Wunsch. Mal sehen wer von den beiden Teams sich diesmal am ehesten an die eigene Topform annähern kann.

Serie A

Das Derby d´Italia zwischen Juve und Inter ist in dieser Saison endlich wieder ein Duell auf Augenhöhe. In den letzten Jahren hatte Juve die Liga dominiert und kaum Konkurrenz zu bekämpfen gehabt. Heuer sind mit Inter Mailand und Lazio Rom gleich zwei Klus drauf und dran die Vorherrschaft der „alten Dame“ anzufechten. Am Sonntag trifft Cristiano Ronaldo auf Romelu Lukaku und will dabei alle überzeugen, dass er der bessere Torjäger ist. Inter Mailand will zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen, denn das würde bedeuten, dass man den Anschluss an Juve verlieren könnte. Antonio Conte weiß, dass nach der Niederlage gegen Lazio eine erneute Pleite gegen einen direkten Konkurrenten den Titeltraum bereits platzen lassen könnte. Leider wird das Spiel wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.

