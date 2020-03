Details Dienstag, 03. März 2020 12:19

In der dritten polnischen Liga sieht man ebenso sehenswerte Szenen wie in manchem Champions-League-Spiel. Viele haben noch den Eckball des FC Liverpool gegen den FC Barcelona im Halbfinale der Königsklasse 2019 in Erinnerung. Die Mannschaft des Drittligisten GKS Katowice zeigt der Fußballwelt mal eine neue Eckball-Variante, die ebenso zum Erfolg geführt hat.

Starke Eckball-Variante von GKS Katowice

