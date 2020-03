Rassismus, Anfeindungen und Corona – wo liegt die Zukunft des Fußballs?

Details Mittwoch, 04. März 2020 10:22

Die Welt verändert sich. Und auch im Fußball ist nicht mehr alles so wie es einmal war. Vor allem in den letzten Monaten haben sich etliche Probleme in unseren europäischen Stadien breit gemacht und bedrohen den einfachen Fußballfan und seine Leidenschaft zum Sport. Wohin bewegt sich also der Volkssport Nummer eins - der Fußball? Spiele wird es aber immer geben, irgendwo auf dem Planeten. Wenn du dich über die besten Wettquoten Bundesliga online informieren möchtest, dann ist das jederzeit möglich.



Anfeindungen gegen Dietmar Hopp nahmen zuletzt zu

Nicht nur in der Deutschen Bundesliga hat man seit einiger Zeit beobachten können, wie sich sogenannte Fußballfans immer mehr mit Beleidigungen und Anfeindungen Luft verschaffen und ihrem Unmut über dies und jenes freien Lauf lassen. Vor allem in der letzten Woche machten diverse Banner und Transparente Schlagzeilen, in dem beleidigende Sprüche und Menschen in Fadenkreuzen zu sehen waren. Dabei geht es eigentlich „nur“ um die „50+1-Regelung“. Hoffenheims Macher Dietmar Hopp wurde in aller Öffentlichkeit beschimpft und beleidigt, nur weil er einem Klub zum Erfolg verholfen hat. Klar – nicht jeder Klub hat die finanziellen Möglichkeiten und gut betuchten Gönner im Hintergrund. Doch gut zu wirtschaften und den eigenen Klub und Verein auch finanziell nach vorne zu bringen ist kein illegales Unterfangen. Auch Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz wurde bereits für sein Engagement und seine Investitionen angefeindet. Auch in Österreich dominiert ein Klub den finanziellen Spielraum. Doch ein Klub aus Linz zeigt, dass man auch mit guter Arbeit einem Finanz-Giganten Paroli bieten kann. Das Financial Fair Play hat zumindest einiges eingeschränkt und sorgt zumindest für ein wenig Gleichgewicht zwischen den Klubs. Doch Vereine mit wöchentlich 80.000 Fans im Stadion werden kleineren Provinz-Klubs immer im Vorteil sein.

Noch gravierender ist der aufkeimende Rassismus, der sich in den Stadien in ganz Europa breit macht. Immer öfter kommt es zu rassistischen Beleidigungen und Diskriminierungen aus den Zuschauerrängen. Hier muss man auch die Politik in die Pflicht nehmen um gemeinsam mit den Vereinen dagegen vorzugehen. Gegnerische Spieler mit anderer Herkunft, Religion oder Hautfarbe werden beschimpft und rassistisch beleidigt. Diese sogenannten Fans denken jedoch nicht daran, dass auch in ihren Reihen derartige Mitmenschen fungieren und Spieler, die heute noch als Gegner auftreten, morgen schon die eigenen Farben tragen könnten. Was bringt Menschen generell dazu so zu denken? Die die ihre Herkunft verleugnen, oder vermutlich gar nicht kennen? Die die stolz darauf sind in ihrem Land geboren worden zu sein ohne etwas dafür geleistet zu haben? Die die das Glück hatten nicht in der sogenannten „dritten Welt“ geboren worden zu sein und meinen deshalb mehr Rechte besitzen Mensch zu sein als andere? Wohin soll das führen? Wohin soll sich unsere Gesellschaft hin entwickeln? Wohin soll sich der Fußball, den wir doch alle so lieben hin bewegen?



COVID-19 - auch als Corona-Virus bekannt

Vielleicht zu leeren Stadien? Der sogenannte Corona-Virus (COVID-19) hält seit einigen Wochen die ganze Welt in Atemnot. Ein mutierter Grippe-Virus, der aus China um die ganze Welt geht und sogar vor Großveranstaltungen und Sport-Events nicht mehr Halt macht. In Italien, der Corona-Hochburg Europas, bleiben Stadien leer um die Ausbreitung einzudämmen. In der Schweiz hat man sogar einen ganzen Spieltag gestrichen und den Fußball ruhen lassen. Doch die Welt wird, wie auch bei vielen anderen Krankheiten in der Vergangenheit, lernen damit zu leben. Die Schlagzeilen werden wieder andere Themen einnehmen und vieles wird sich wieder normalisieren. Panik hat die Menschheit jedoch noch nie voran gebracht. Vorsicht? Ja. Doch wir alle und jeder einzelne von uns stehen in der Pflicht die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Denn nicht nur in einem Fußball-Stadion wollen wir doch nur Spaß und Freude haben – mit unserem Klub, unserem Verein und unseren Freunden.

