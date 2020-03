Details Dienstag, 10. März 2020 19:15

Norwegens Fußballerinnen haben beim Algarve Cup den dritten Platz belegt. Im kleinen Finale am Dienstag in Faro bezwangen die Titelverteidigerinnen Neuseeland mit 2:1 (1:1). Hannah Wilkinson (11.) hatte die Football Ferns in Führung gebracht, die früheren Wolfsburgerinnen Synne Jensen (15.) und Caroline Hansen (86.) drehten die Partie. Jetzt Fußballreise buchen!

Hansen (M.) erzielt den Siegtreffer für Norwegen

Das Finale bestreiten am Mittwoch (19.45 Uhr) die deutsche Auswahl und Italien in Parchal, allerdings wegen der Verbreitung des Coronavirus sicherheitshalber ohne Zuschauer. Das DFB-Team strebt in Südportugal nach dem vierten Turniersieg nach 2006, 2012 und 2014 an.

SID

