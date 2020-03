3. Liga: Ingolstadt verpflichtet erneut Oral als Coach

Details Mittwoch, 11. März 2020 11:15

Aus dem "Cafe Leidenschaft" auf die Drittliga-Trainerbank: Der FC Ingolstadt hat bereits zum dritten Mal Tomas Oral als Coach verpflichtet. Zuletzt hatte der 46-Jährige in der Endphase der vergangenen Saison an der Seitenlinie der Schanzer gestanden und vergeblich versucht, den FCI noch in der 2. Fußball-Bundesliga zu halten. Jetzt Fußballreise buchen!

Oral kehrt zum zweiten Mal auf die Bank des FCI zurück

Der Nachfolger des Luxemburgers Jeff Saibene bringt wie bei letzten Engagement den schottischen Co-Trainer Mark Fotheringham mit zu den Donaustädtern und unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2021. "Es ist nun unser Job, ins Team hineinzuhören und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, damit wir unsere Ziele erreichen können", sagte Oral.

Der Wahl-Frankfurter, der laut Donaukurier dort in den zurückliegenden Monaten das "Cafe Leidenschaft" betrieb, hatte Ingolstadt erstmals zwischen November 2011 und Mai 2013 betreut.

Er soll den Aufstiegsanwärter nach fünf Spielen ohne Sieg zurück in die Erfolgsspur führen. "Wer Tomas Oral kennt, weiß, wie sehr er eine Mannschaft emotionalisieren und in ihr ein Feuer entfachen kann", sagte Direktor Sport Michael Henke.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten