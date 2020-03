Details Freitag, 13. März 2020 10:27

In Südamerika ist halt immer was los! In der Copa Libertadores ging es im Spiel zwischen Gremio Porto Alegre und Internacional richtig wild zu. Nach einer Rudelbildung, einer Massenschlägerei und unübersichtlichen Szenen zückte der Schiedsrichter anschließend gleich 8 (!) Rote Karten. Das dauerte sogar etwas mehr als zwei Minuten (88. - 90.). Das Spiel endete hingegen ohne weiter Höhepunkte 0:0.

8 Rote Karten zwischen der 88. und 90. Spielminute

