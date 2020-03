U21-Spiele im März finden "nach aktuellem Planungsstand" ohne Zuschauer statt

Details Freitag, 13. März 2020 18:55

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht "nach aktuellem Planungsstand" davon aus, dass die U21-Nationalmannschaft ihr Länderspiel gegen Österreich am 26. März in Braunschweig sowie das EM-Qualifikationsspiel gegen Wales am 31. März in Magdeburg unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen wird. Darüber sei der DFB von den beiden Ausrichterstädten informiert worden. "Sobald sich daran etwas ändert, informieren wir euch", twitterte der Junioren-Account des DFB. Jetzt Fußballreise buchen!

Die DFB-U21-Spiele werden ohne Zuschauer stattfinden

Am Freitag hatte DFB-Präsident Fritz Keller angesichts der Corona-Pandemie die Austragung der Länderspiele der A-Nationalmannschaft in Spanien (26. März) und gegen Italien (31. März) infrage gestellt. "Ich gehe davon aus, dass die Spiele auf Basis der heutigen Faktenlage nicht stattfinden können", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme.

In den deutschen Profiligen ruht derzeit der Ball. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Freitag entschieden, den 26. Spieltag komplett zu verschieben. Am Montag beraten die Klubs über die DFL-Empfehlung, den Spielbetrieb bis zum 2. April einzustellen. Auch weitere europäische Top-Ligen haben ihren Spielbetrieb aufgrund der Corona-Krise vorerst ausgesetzt.

SID

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten