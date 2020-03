Zu einem der wirklichen Aushängeschilder des österreichischen Fußballs zählt David Alaba. Seine Ausbildung hatte der bei Austria Wien absolviert und spielt bereits seit der Saison 2009/2010 als Innen- und Außenverteidiger im Team des FC Bayern München. Alaba ist sozusagen ein Allrounder, und wird aufgrund dieser Fähigkeiten sehr geschätzt. Deshalb ist er bei den Bayern immer im Einsatz und kann bereits einige Pokale, zu denen die Champions League, die deutsche Meisterschaft und der europäische Supercup gehören, sein Eigen nennen. Dieses Jahr sieht es gut für den gebürtigen Wiener aus, vor allem da Bayern in der Tabelle recht gut mitmischt.

Österreicher in der Bundesliga

Guido Burgstaller ist ein weiterer Österreicher, der aktuell beim FC Schalke 04 spielt. Von seinen Mitspielern „Burgi“ genannt, spielt er bereits seit der Saison 2016/2017 im Klub aus Gelsenkirchen. Auch er hat einige Wechsel im In- und Ausland hinter sich. Doch der wirklich große Erfolg gelang ihm, als er vom Zweitligisten FC Nürnberg zu Schalke 04 in die 1. Bundesliga wechselte. Seine Leidenschaft für den Fußball und sein unermüdliches Verlangen sich ständig zu verbessern, werden auf Schalke hoch geschätzt. Es kann sogar soweit kommen, dass er zum zukünftigen David Alaba aufsteigt. Denn das Potenzial und die richtige Einstellung besitzt er, um auf der internationalen Bühne erfolgreich zu sein.

Mit Marcel Sabitzer, der 2017 zum österreichischen Fußballer des Jahres gekürt wurde, befindet sich ein weiterer Legionär in einem Team eines Bundesligisten. So spielt er im Team des RB Leipzig, wo er seit der Saison 2015/16 dem Kader angehört. Gleich im ersten Jahr gelang ihm mit Leipzig als Tabellenzweiter der fulminante Aufstieg in die Bundesliga. Zu diesem tollen Erfolg konnte er in 32 Spielen 8 Tore beitragen. Seinen Vertrag hat im Jahr 2018 noch bis 2022 verlängert.

Als weiterer erfolgreicher defensiver Mittelfeldspieler spielt Stefan Ilsanker seit dem 31. Januar 2020 beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2022 unterschrieben hat. Stefan wird für Eintracht genügend Erfahrung mitbringen, da er bereits seit 2015 in der Bundesliga präsent ist. In seinem vorigen Klub RB Leipzig bestritt er insgesamt 131 Spiele mit einem Tor und vier Vorlagen.

Ein weiteres Talent ist der Österreicher Florian Grillitsch. Dieses noch junge österreichische Talent, das derzeit beim TSG 1899 Hoffenheim spielt, mischt derzeit die Bundesliga auf. Seine Offensivstärken, aber auch seine Leistungen in der Defensive, überzeugen auch seinen Trainer Alfred Schreuder, der vom Talent des Österreichers angetan ist und ihm derzeit einiges an Spielzeit offeriert.

Österreicher weltweit

Weitere starke Österreicher finden wir bei Legionären wie Marko Arnautovic, der am 7. July 2019 einen Vertrag bei Shanghai SIPG für 22.4 Millionen Pfund unterschrieben hat und dort mittlerweile 10 Treffer in der Chinese Super League für sich verbuchen kann. Der Innenverteidiger Kevin Wimmer hatte ebenso in der Premier League bei zwei hochdotieren Klubs gespielt. So nahmen ihn nach seinem Abgang vom 1. FC Köln zuerst die Tottenham Hotspurs, und danach Ligakonkurrent Stoke City unter Vertrag. Im August 2019 wechselte er leihweise zum belgischen Klub Royal Excel Mouscron.

Christian Fuchs ist ein weiterer Österreicher, linker Außenverteidiger und Mittelfeldspieler, der aktuell beim englischen Klub Leicester City sein tägliches Brot verdient. Auch nicht mehr aus den Top-Teams der Fußballwelt wegzudenken ist Aleksandar Dragovic, der gemeinsam mit Fuchs 2016 die englische Meisterschaft gewinnen konnte und derzeit als Innenverteidiger bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag steht. Louis Schaub ist ein weiteres nennenswertes Talent, das beim 1. FC Köln sein Können als Offensivspieler unter Beweis stellt. Auch wenn er leihweise zum Hamburger SV in die zweite deutsche Bundesliga befördert wurde, konnte er dennoch gute Erfolge in Köln feiern. Zusätzlich finden wir noch den Österreicher Veli Kavlak, der derzeit bei Besiktas Istanbul unter Vertrag steht.