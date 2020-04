Fußball-Regionalligist Lok Leipzig hat in der Coronakrise einen Zuschauerrekord aufgestellt - zumindest virtuell. Der Klub hat in einer am 19. März gestarteten Spendenaktion inzwischen mehr als 120.000 Tickets für ein fiktives Spiel am 8. Mai verkauft.

Lok Leipzig stellt einen virtuellen Zuschauerrekord auf

Leipzig will mit der Aktion auf mehr virtuelle Zuschauer kommen als beim legendären Europapokal-Halbfinale gegen Girondins Bordeaux im Zentralstadion. 1987 waren nur 73.000 Zuschauer erlaubt gewesen, es sollen aber 120.000 Fans das Spiel besucht haben.

SID