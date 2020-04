Die nordamerikanische Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS) hat angesichts der Coronakrise ihre Pause verlängert. Der 24. April als Termin für die Wiederaufnahme des Trainings wurde gestrichen, das Moratorium für die 26 Klubs gilt nun mindestens bis 15. Mai.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Führung der MLS mitgeteilt, dass an einen Neustart der Liga, die am 9. März nach zwei Spieltagen unterbrochen wurde, nicht vor dem 8. Juni zu denken sei.

SID