Der frühere mexikanische Fußball-Nationalspieler Tomas Balcazar ist tot. Der Großvater des früheren Leverkuseners Javier "Chicharito" Hernandez starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren nach mehreren Tagen auf der Intensivstation. Balcazar hatte zuletzt häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am Donnerstag war er ins Krankenhaus in Guadalajara eingeliefert worden.

Chicharito: Großvater im Alter von 89 Jahren gestorben

In seiner aktiven Karriere hatte er 1954 mit Mexiko an der WM teilgenommen. Mit Deportivo Guadalajara gewann er 1957 erstmals in der Vereinsgeschichte die nationale Meisterschaft.

