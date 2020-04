Die Europäische Fußball-Union (UEFA) erwartet von den Ligen bis zum 25. Mai eine detaillierte Skizze über die möglichen Pläne zur Fortsetzung der Saison. Wie die BBC aus einem Brief von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und Generalsekretär Theodore Theodoridis an die Ligen zitiert, soll bis zu diesem Datum erläutert werden, "wann und in welchem Format" der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden könnte.

UEFA-Präsident Ceferin fordert Pläne

Sofern eine Spielzeit gar nicht fortgesetzt werden könnte, solle dies nach Möglichkeit ebenfalls bis zum 25. Mai mitgeteilt werden - und das hat einen Grund. Am 27. Mai berät das UEFA-Exekutivkomitee über den weiteren Verlauf der bis auf Weiteres ausgesetzten Champions und Europa League. Die hatte die UEFA auch deshalb unterbrochen, um den Ligen die Möglichkeit zu geben, ihre Spielzeiten zu beenden.

SID