Auch die größten Fußballfans hält es nicht 365 Tage in Österreich – wo es natürlich einfach und auch angebracht ist, seinem Verein nach außen hin die Treue zu halten. Und sei es im Zweifelsfall dadurch, dass man sich im Stadion die Stimmbänder aufraut, um das Team zum Erfolg zu bringen. Stellt sich die Frage: Sollten Fans auch zwischen Amerika und Zypern noch ihrem Team die Treue beweisen oder wäre das zu viel der Fan-Mühe? Und wenn ja, wie funktioniert das, wenn man nicht gerade mit einem Salzburg-Fanschal über die hochsommerliche 5th Avenue laufen möchte? Der folgende Artikel geht diesen Fragen nach.

Photo by T R A V E L E R G E E K on Unsplash

Supporten oder nicht supporten, das ist hier die Frage

Mancher Leser stellt sich hier vielleicht einen Klischee-Urlauber vor, der komplett in Teamfarben gekleidet durch die Hotellobby Richtung Pool geht – vielleicht zu viel des Guten. Allerdings lässt sich Support durchaus viel breiter auslegen. Und die Gründe dafür sind absolut vorhanden:

Es ist in den allermeisten Fällen gelebte Völkerverständigung. Ein Stückchen österreichischer Fußball, der in die Weiten der Welt transportiert wird. Das gilt auch in Ländern, die selbst eine sehr starke eigene Fußballkultur haben – vielleicht sogar gerade dort. Es ist Heimatverbundenheit. Sowohl für den Fan selbst wie jeden Landsmann, jede Landsfrau, die sich mit ihm unbekannterweise am gleichen Ort befinden – inmitten zahlloser Nationalitäten plötzlich ein RB-Logo, Rapid-Farben usw. zu sehen, tut nicht nur Menschen mit Heimweh gut, sondern man kommt sich generell etwas weniger fremd vor. Es ist echter Team-Support. Der Zusammenhang zwischen Mannschaft und Fans profitiert in jedem Fall davon, dass sich Fans auch dann als Fans begreifen und präsentieren, wenn sie fernab des Stadions – oder sogar Österreichs – sind.

Das bedeutet: Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, seinen Verein auch in der Fremde aktiv zu supporten. Allerdings kommt es dort noch mehr als zuhause darauf an, das mit Sinn, Verstand und auch etwas Feingefühl zu tun.

Auf den sozialen Netzen

Kaum ein Verein ist nicht zumindest auf Facebook vertreten. Auch Instagram und Co. gehören längst zum Kommunikationsmix vieler Teams dazu. Viele ermöglichen es Fans auch, sich selbst dort durch Postings einzubringen – das ist für sich selbst ein wichtiger Faktor der Bindung, denn es bricht die Einseitigkeit der Kommunikation auf.

Hier lässt es sich nonchalant selbst einbringen: Ein Post, aus dem klar ersichtlich ist, dass hier jemand dem Team auch aus der ganz weiten Ferne die Treue hält. Ob es ein Fußball in Vereinsfarben ist, der am Strand von Rio kullert oder ein Fan-Trikot, das gut sichtbar neben einem Landes-, Staats- oder Ortsschild hängt, ist zweitrangig. Hier entscheidet nur die eigene Kreativität.

Allerdings: Für Sichtbarkeit ist es wichtig, sich in die Grundlagen der Hashtag-Kennzeichnung einzulesen. Das gilt besonders dann, wenn nicht direkt auf den Vereins-Seiten gepostet werde kann. Bei diesem Punkt handelt es sich um eine starke Form von Support – denn natürlich wird es nicht nur viele andere Fans, sondern auch im Verein selbst Menschen geben, die diese Posts sehen. Auch für solche Profis ist das ein schönes Feedback.

Spiele schauen

Das Ansehen von Spielen ist im Ausland häufig so eine Sache – der Fan selbst möchte es, wenn die Umstände es gestatten, auf jeden Fall. Schließlich koppelt einen eine Dienstreise oder der Urlaub nicht von dem Wunsch ab, Fußball zu erleben.

Bloß sehen das viele Fernsehsender und Streamingdienstleister etwas anders. Die verwenden sogenanntes Geoblocking. Heißt, obwohl ihre Inhalte im Netz sind und eigentlich damit weltweit verfügbar wären, geht es nicht von überall. Einzige Ausnahme: Innerhalb der EU ist Geoblocking mittlerweile verboten; außerhalb wird es jedoch munter weiterhin betrieben.

Im Klartext bedeutet das, dass Fans, wenn sie im Ausland auf ORF Sport+, Sky und Co. zugreifen wollen, vor einer Blocker-Seite pausieren müssen – mit Betonung auf Pause, nicht Ende. Denn Geoblocking greift nur, weil bei der Seitenanfrage Daten mitgeliefert werden, die der Zielwebseite verraten, dass die Anfrage aus dem Ausland kommt.

Gelingt es, diese Datenlieferung zu verschleiern, kann man auf der ganzen Welt österreichischen Fußball genießen. Dazu benötigt es nur ein VPN. Dieses Virtual Privat Network ersetzt die ausländischen Internetdaten auf Wunsch durch europäische oder österreichische. Dazu muss man sich nur einen Überblick über VPN-Anbieter verschaffen und kann dann ohne weitere Vorbereitung loslegen. Und: Das ist nach offizieller Sichtweise sogar legal, weil Geoblocking nach bisheriger Rechtsauffassung keine „wirksame technische Schutzmaßnahme“ ist, die auf diese Weise umgangen wird – anders als beispielsweise ein ausgefeilter Kopierschutz auf einer DVD.

Fan-Gegenstände tauschen

Fußballbars gibt es in jedem Land. Und in so manchen Hotels, besonders während internationaler Fußballturniere, wird es zudem eine unheimliche Vielfalt von Trikots, Mützen und Co. unzähliger Teams geben.

Der gute Fan recherchiert sowas vor seiner Reise – und besorgt sich rechtzeitig eine Handvoll günstiger Fan-Artikel. Aufkleber, Aufnäher, einfache Wimpel und dergleichen. Spätestens der Besitzer einer örtlichen Sport-Bar freut sich sicherlich über ein derartiges Gastgeschenk für seine Sammlung. Und vielleicht kommt auf diese Weise auch ein erquickliches Tauschgeschäft mit anderen Fans zustande.

Fremde Spiele anschauen

Reisen bildet, diese Weisheit dürften viele Leser bereits kennen. Aber warum soll sich dieser Gedanke immer nur auf Architektur, Küche und Fremdsprachen beziehen? Denn gerade Fußball ist schließlich derjenige Sport, der auf dem Globus die mit Abstand größte Verbreitung und Anhängerschar hat.

Bedeutet, warum nicht die Reise zum Anlass nehmen und sich für ein dort stattfindendes Spiel Karten besorgen – egal welche Liga, welcher Status der antretenden Teams? Besonders wenn es sich um einen Urlaub handelt, bietet sich diese Form der Vergnügung ja wirklich an. Und falls es eine Geschäftsreise ist, hat man nach der anstrengenden Arbeit auf diese Weise noch eine lehrreiche und gleichzeitig vergnügliche Freizeitbeschäftigung – und vielleicht sogar noch etwas, über das ein neuer Draht zu den Geschäftspartnern jenseits des Business geknüpft wird.

Und Apropos Business:

Die Nadel am Revers

Der Fußballfan, der von Kopf bis Fuß in Vereinsfarben gekleidet durch den Urlaub läuft, mag auf viele, selbst sehr leidenschaftliche, Fans vielleicht reichlich übertrieben wirken. Allerdings muss man hier auch darauf verweisen, dass die Art und Weise, je die Leidenschaft ausgedrückt wird, im höchsten Maß persönlich ist – das sieht also jeder etwas unterschiedlich.

Doch was tun, wenn die eigene Fan-Leidenschaft auf möglichst dezente Weise zum Ausdruck gebracht werden soll? Wie wäre es mit folgendem:

Die klassische Baseballkappe mit Logo – ggf. sogar nur einfarbig.

Ein minimalistischer Magnetsticker, hält sogar auf dem Mietwagen.

Der Klassiker für Pool und Strand: Das Badetuch.

Eine Smartphone-Hülle im Team-Look.

Dezente Krawattennadeln oder Kragen-Anstecker, falls es geschäftlich sein soll.

Kofferanhänger, gibt es vielfach auch in Wappen-Form.

Auf diese Weise lässt sich die Fanzugehörigkeit ausdrücken, ohne gleich eine Teamfahne von der Brüstung des Hotelbalkons wehen zu lassen.