Trainer-Legende Jupp Heynckes hat einen eindringlichen Appell an die Gesellschaft ausgesprochen. "Wenn wir so weitermachen, endet alles in einer Katastrophe", sagte der ehemalige Erfolgscoach von Bayern München wenige Tage vor seinem 75. Geburtstag am 9. Mai dem kicker. "Das Coronavirus wird nicht das letzte Problem bleiben, wir müssen unseren Lebensstil, der auf immer mehr Profit ausgerichtet ist, ändern", forderte Heynckes.

Lebensstil: Heynckes appelliert an die Gesellschaft

Er empfinde deshalb "große Sympathien" für die Fridays-for-Future-Bewegung. Manchmal denke er sich sogar, "eigentlich müsste ich bei einer Klimademonstration mitmarschieren. Missstände und Ungerechtigkeit kann ich nicht ertragen", sagte der Weltmeister (1974) und Europameister (1972).

Als Spieler wurde Heynckes mit Borussia Mönchengladbach zudem viermal deutscher Meister (1971, 1975 bis 1977) und gewann den UEFA-Cup (1975). Als Trainer führte er Real Madrid zum Champions-League-Triumph (1998) und feierte 2013 mit dem FC Bayern das Triple.

SID