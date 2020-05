Eine regelrechte Schockmeldung kam heute aus den Niederlanden. So gab die niederländische Regierung heute in einem Schreiben eine Einschätzung ab, wonach große Veranstaltungen mit viel Publikum - also auch Fußballspiele - frühestens ab Mitte des nächsten Jahres 2021 wieder möglich seien.

Niederländischer Fußballverband reagiert mit Entsetzen

Demnach rechnet die niederländische Regierung, dass Massenveranstaltungen erst dann wieder zugelassen werden können, sofern es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gebe. „Wir hoffen natürlich, dass das schnell geht, aber ein Jahr oder länger ist realistisch“, schreibt Gesundheitsminister Hugo de Jonge in einem Brief an das Parlament.

Der niederländische Fußballverband reagiert mit Entsetzen: „Es wäre schrecklich, wenn so lange ohne Publikum Fußball gespielt werden müsste“, heißt es in einem Statement des KNVB.

Die Saison in den Niederlanden wurde vorzeitig abgebrochen und annulliert.

von Ligaportal, Foto: SID