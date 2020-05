Strömender Regen, ein Platzverweis und ein fast menschenleeres WM-Stadion in Jeonbuk - in Südkorea ist die erste Fußballliga nach coronabedingter Verschiebung offiziell in die neue Saison gestartet. Im Auftaktspiel der K-League setzte sich Vorjahresmeister Jeonbuk Hyundai gegen Suwon Blue Wings mit 1:0 (0:0)durch.

Jeonbuk (grün) setzte sich gegen Suwon durch

Südkorea war nach China eines der ersten Länder, in denen sich die COVID-19-Pandemie ausbreitete. Durch restriktive Maßnahmen konnte die Ausbreitung allerdings relativ schnell eingedämmt werden. Der reguläre Saisonstart der K-League war für März vorgesehen, aufgrund der Coronakrise aber auf den 8. Mai verschoben worden. Vor dem Fußball hatte am Dienstag bereits die südkoreanische Baseball-Saison begonnen, außerdem soll am 14. Mai die Meisterschaft der Profigolferinnen starten.

SID