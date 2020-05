Fußballidol Uwe Seeler muss sich laut Berichten Hamburger Medien einer Not-Operation an der Hüfte unterziehen. Demnach ist der 83 Jahre alte Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag in seinem Haus in Norderstedt schwer gestürzt. Er soll laut der Berichte noch am Freitag in der Hansestadt operiert werden.

Medien: Uwe Seeler muss notoperiert werden

Seeler, Vize-Weltmeister von 1966, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Unter anderem machen ihm die Folgen eines Autounfalls von 2010 zu schaffen, den früheren Stürmer plagen Rückenprobleme. 2017 wurde Seeler erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt.

SID