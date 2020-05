Die fünf Spiele zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga der Frauen sind allesamt live im Fernsehen oder in einem Stream zu sehen. Dabei wird das Topduell des 17. Spieltags zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim am Samstag auf Sportschau.de und BR24 Sport (13.00 Uhr) gestreamt. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es am Abend in der ARD-Sportschau.

Die Spiele der Frauen-Bundesliga werden live übertragen

MagentaSport und Eurosport zeigen am Freitag (19.15 Uhr) die Begegnung des 1. FFC Frankfurt gegen den SC Sand. MagentaSport überträgt am Samstag (13.00 Uhr) auch das Duell des SC Freiburg mit Turbine Potsdam. Die Spiele VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln (Freitag/14.00 Uhr) und Bayer Leverkusen gegen MSV Duisburg (Samstag/14 Uhr) werden live auf DFB-TV gestreamt.

