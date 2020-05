Viktoria Köln kommt auf die große Leinwand: Der Fußball-Drittligist hat sich für seine Fans etwas Besonderes einfallen lassen und zeigt das erste Heimspiel nach der Coronapause gegen den FSV Zwickau am 2. Juni (19 Uhr) im Autokino. So können die Viktoria-Anhänger live dabei sein, auch wenn im Sportpark Höhenberg keine Zuschauer zugelassen sind.

Viktoria-Anhänger können im Autokino mitfiebern

"Wir sind sehr froh, dass wir den Viktoria-Fans diese Möglichkeit bieten können. Wir waren seinerzeit der erste Drittligist, der mit dieser Anfrage auf den DFB zugekommen ist", sagte Geschäftsführer Eric Bock. Die Übertragung wird von MagentaSport präsentiert. Der Eintrittspreis für das Autokino "Car Watch" im Girlitzweg beträgt 19,04 Euro pro Auto (für zwei Personen).

Sollte die Veranstaltung ein Erfolg werden, werde Viktoria weitere Heimspiele auf der Leinwand anbieten, so Bock. Die 3. Liga nimmt am Wochenende ihren Spielbetrieb wieder auf. Die zwölftplatzierten Kölner bestreiten am Samstag zunächst ein Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (14 Uhr/Magenta Sport).

SID