Auch Sportler sind nur Menschen, weshalb auch bekannten Personen oftmals etwas peinliches passiert, worüber andere Leute lachen oder die Stirn runzeln können. Wie häufig bekannten Sportlern eine Verletzung unterläuft, die eigentlich gar nichts mit ihrer Sportart zu tun hat, wollen wir aufzeigen. Selbst die bekanntesten Sportler der Welt wie die Skirennläuferin Lindsey Vonn bleiben nicht verschont und können sich extrem unnötig verletzten.

Wir habe die 20 besten Pannen von bekannten Sportlern etwas genauer unter die Lupe genommen und dabei erfahren können, dass es ziemlich viele bekannte Gesichter extrem fies erwischt hat. Zumeist ist nach einer Verletzung die Saison für die Sportler gelaufen, sodass sicherlich jeder von ihnen aus seinem Fehler gelernt hat.

Die kuriosesten Verletzungen bekannter Sportathleten

Beginnen wir die Liste der seltsamsten und dämlichsten Verletzungen mit dem australischen Cricket-Spieler Mitchell Marsh, der sich seine Hand brach, als er vor lauter Wut gegen eine Garderobe schlug. Seine Wut kostete den australischen Nationalspieler zahlreiche Einsätze für sein Land. Immerhin scheint Marsh aus dieser Aktion gelernt zu haben und sprach davon, dass diese Erfahrung eine Lektion für ihn sei und er sich sicherlich nicht erneut mit einer Garderobe anlegen wird.

Wer kennt den Zauberbrasilianer Ailton nicht. Der ehemalige brasilianische Fußballer lief unter anderem für Werder Bremen und Schalke 04 auf. Während seiner aktiven Karriere rutschte der Fußballstar in der Badewanne aus und zerschnitt sich an einem Glas verschiedene Muskeln und Sehnen seiner rechten Hand, sodass er kurzzeitig pausieren musste.

Eine weitere lustige und zugleich kuriose Geschichte kommt aus Amerika. Der Baseballspieler Brett Barberie bekam beim Essen von Nachos die Chilisauce ins Auge und musste im Anschluss ein Spiel aussetzen, sodass sein Team ohne ihn auskommen musste.

Robbie Kean wird vielen Fußballfans sicherlich ein Begriff sein. Der irische Fußballspieler wollte mit seinem Fuß eigentlich nur die Fernbedienung zu sich ziehen – die Folge aus dieser eigentlich normalen Situation waren mehrere Bänderrisse, wodurch der Spieler eine ganze Zeit lang pausieren musste.

Weitere lustige Geschichten die zeigen, dass Spitzensportler nur Menschen sind

Die Liverpool Legende Andy Carroll verletzte sich 2010 am Oberschenkel, als er von einem Barhocker fiel. Auch in Deutschland gibt es kuriose Geschichten, die man kaum glauben kann. So verletzte sich der Wolfsburger Fußballer Charles Akonnor an seiner Autoantenne, indem er sich diese selbst in die Nase rammte.

Wie bereits zu Beginn erwähnt, traf es auch die Skiläuferin Lindsey Vonn ziemlich hart. Als sie versuchte, eine Champagner Flasche mit ihrem Ski zu öffnen, verletzte sie sich dabei und schnitt sich in ihrem Daumen eine Sehne auf.

Pitcher John Smoltz gilt als einer der Kandidaten, die eine Auszeichnung verdient hätten. Scheinbar hatte der Baseballer vergessen, dass der sein T-Shirt, welches er gerade bügelte, noch am eigenen Leib trug. Die Folge der Aktion waren zahlreiche Verbrennungen. Da ein wahrer Held jedoch keinerlei Schmerzen kennt, verpasste er auch die kommenden Spiele nicht und lief mit seinen Verbrennungen auf.

Wenn andere Sportarten zum Verhängnis werden

Der ehemalige Arsenal Keeper David Seaman wollte seinem Nachnamen alle Ehre machen, als er sich beim Angeln dem Kampf mit einem großen Fisch aussetze. Die Folge war jedoch eine ausgerenkte Schulter, sodass der Spieler einige Partien verpasste.

Der NBA-Star Lionel Simmons erlitt beim Zocken auf dem Gameboy eine folgenschwere Verletzung, die ihn einige Partien kostete. Durch das Zocken in der Freizeit, holte sich der Basketballer eine Sehnenentzündung.

Auch das Rasen in einem Ferrari kann verhängnisvoll sein, wie uns Alan Wright beweist. Beim Durchdrücken seines Sportwagens erlitt der Fußballer eine Sehnenreizung im Knie und musste einige Spiele pausieren.

Sicherlich sind viele kuriose Geschichten noch gar nicht erzählt

Einem Sportler ist ein solcher Fauxpas natürlich doppelt peinlich, da er im Rampenlicht steht. Nicht selten behalten Sportstars solche Geschichten für sich, sodass sie gar nicht erst ans Licht kommen. Auch die Behandlungen im Ausland sind eine Methode, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

