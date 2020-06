Der FC St. Pauli gerät in der 2. Fußball-Bundesliga immer stärker unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay unterlag am 30. Spieltag beim VfL Bochum mit 0:2 (0:1). Nach nun vier Spielen in Serie ohne Sieg bleibt St. Pauli mit 35 Zählern zwar vorerst auf dem 13. Rang. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt allerdings nur noch fünf Punkte und könnte im Laufe des Wochenendes schrumpfen.

Pleite für den FC St. Pauli in Bochum

Bochum springt dagegen auf den sechsten Rang, die Mannschaft von Trainer Thomas Reis hat seit dem Restart nach der Coronapause noch kein Spiel verloren. Robert Zulj traf per Foulelfmeter (15.) für den VfL, Maxim Leitsch erhöhte nach einer Ecke (73.).

Bochum hatte die Partie von Beginn an im Griff, ein weiterer Treffer von Manuel Wintzheimer noch vor der Pause wurde wegen Handspiels nach Videobeweis annulliert (43.). St. Pauli versuchte in der zweiten Hälfte eine Reaktion zu zeigen, wurde aber nur selten torgefährlich. Bochum trat weiterhin deutlich entschlossener auf und hielt die Gäste weitgehend vom eigenen Strafraum fern.

SID