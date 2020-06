Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim halten in der Bundesliga weiter den Anschluss im Rennen um die Teilnahme an der Königsklasse. Das Team von Trainer Jürgen Ehrmann feierte zum Auftakt des 18. Spieltags einen nie gefährdeten 4:1 (2:0)-Erfolg gegen Bayer Leverkusen und rückt damit bis auf einen Punkt an Champions-League-Platz zwei heran. Allerdings kann Bayern München den alten Abstand bereits am Sonntag mit einem Erfolg gegen Turbine Potsdam wieder herstellen.

4:1-Erfolg für die Frauen der TSG Hoffenheim

Nationalspielerin Lena Lattwein (40.), Nicole Billa (47.), Isabella Hartig (52.) und Maximiliane Rall (72.) sorgten in der jetzt schon besten Saison der Vereinsgeschichte für den siebten Sieg im achten Heimspiel. Jessica Wich (65.) konnte zwischenzeitlich nur verkürzen. Die Rheinländerinnen verpassten damit einen wichtigen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt, das Polster auf den 1. FC Köln auf dem ersten Abstiegsplatz könnte am Wochenende auf zwei Zähler zusammenschmelzen.

SID