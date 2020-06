Titelverteidiger VfL Wolfsburg ist erneut in das DFB-Pokalfinale der Frauen eingezogen. Der Double-Sieger wahrte durch das 5:0 (2:0) im Halbfinale beim Zweitligisten Arminia Bielefeld die Chance auf den sechsten Pokaltitel in Folge. Der Finalgegner wird zwischen Bayer Leverkusen und der SGS Essen am Mittwoch (16.00 Uhr) ermittelt.

Claudia Neto gelang gegen Bielefeld ein Doppelpack

Bereits nach 16 Minuten gingen die Gäste durch Stürmerin Pernille Harder in Führung, ehe Pia-Sophie Wolter kurz vor der Pause erhöhte (38.). Nach dem Doppelschlag von Mittelfeldspielerin Claudia Neto (52./81.) setzte Sara Gunnarsdottir den Schlusspunkt (88.).

Auch in der Bundesliga hat Tabellenführer Wolfsburg mit acht Punkten Vorsprung auf Bayern München gute Chancen auf den Titel.

SID