Sport inmitten der Corona-Krise: Wie geht es weiter?

Eine Pandemie hält die Welt an: Covid-19 ist insbesondere seit März 2020 in Europa angekommen und schränkt nicht nur Privatpersonen, sondern auch die Wirtschaft und den Sport ein. Die Mitte März erklärten Veranstaltungsabsagen sowie die Kontaktsperre haben zur Folge, dass auch der Sport und seine vielzähligen Sportarten und Events nicht mehr, wie üblich, stattfinden können. Doch wie genau ist der Sport betroffen und wie geht es damit weiter?

Der Wandel im Sport

Bereits Anfang März brach ein Wandel in der Welt des Sportes ein. Einige Bundesligaspiele erfolgten nur noch per „Geisterspiele", also ohne Live-Zuschauer im Stadion. Dadurch fehlen nicht nur Fangesänge und mitfiebernde Menschen, sondern vor allem auch die Stimmung. Für die Spieler der Teams wird das eine neue, komische Erfahrung gewesen sein. Dennoch waren alle Beteiligten froh, dass die Spiele auf andere Weise stattfinden konnten.

Diese Situation änderte sich jedoch mit dem Kontaktverbot, das ab Mitte März in Kraft trat. Damit war es untersagt, sich anderen Menschen bis auf 1,5 m zu nähern – beim Fußballspielen unmöglich einzuhalten. Zusätzlich dazu wurde es verboten, sich in Gruppen außerhalb des Haushaltes aufzuhalten. So mussten viele unterschiedliche Sportevents und Saisons abgesagt und unterbrochen werden. Vor allem für kleine Ligen und Vereine stellt das ein großes finanzielles Problem dar, das bisher nicht gelöst werden konnte. Da alle Großveranstaltungen bis zum Ende des Sommermontags August nicht stattfinden dürfen, steht die Zukunft der Branche in den Sternen.

Sport – nicht nur beruflich eingeschränkt

Es sind nicht nur die Profis, die mit den aktuellen Änderungen und Verhaltensregeln umgehen müssen. Viele sportliche Personen müssen auf den Sport im Verein oder im Fitnessstudio verzichten. Studios haben geschlossen, weil die Abstandsregel und hygienische Maßnahmen nicht adäquat durchgeführt werden können. Da bleibt den sportlichen unter Ihnen lediglich der Sport im Eigenheim oder draußen – und dies ausschließlich allein oder maximal zu zweit, wenn der nötige Abstand gewährleistet werden kann. Besonders beliebt zeigt sich derzeit das Joggen. Das Laufen gilt als Ausgleich in der schwierigen Zeit und kompensiert den sonst teils öden Alltag mit Beschränkungen.

Auch die Unternehmen, die sich auf die Produktion von Sportgeräten für Zuhause konzentrieren, sehen jetzt einen Boom auf sich zukommen. Die Produktion selbst kann teilweise weiterhin erfolgen, wenn die Unternehmen und Firmen sich an die Regelungen halten können. Das ist ein gewisser Mehraufwand, der sich bei der hohen Nachfrage jedoch rentiert.

Schließlich ist das Homeworkout noch zu nennen. Mit einer Iso-Matte oder einer für Sport vorgesehenen Matte holen sich viele Interessierte Tipps von Videoplattformen und können, nur mithilfe des Eigengewichts, effektive Trainings absolvieren.

Profis helfen Laien

Es gibt einige Personaltrainer oder Sportbegeisterte, die solch eine umfassende Expertise aufgebaut haben, dass sie in der Lage sind, anderen Personen Tipps für den Sport und die Workouts zu geben. Das erfolgt oftmals über eigene Webseiten oder Blogs, die kostenlos zugänglich sind. Wenn Sie selbst einen eigenen Blog zum Sport oder einem anderen Thema betreiben, wissen Sie, wie wichtig dabei die Reichweite werden kann. Damit Sie mit Ihrem Blog mehr Aufmerksamkeit erhalten, können Sie sich an eine Agentur wie performanceliebe wenden. Das Team berät Sie über die Möglichkeiten, die Ihnen mehr Klicks bringt und führt diese Tätigkeiten auf Wunsch auch durch. Weil es sich hierbei um einen Dienst handelt, der am PC durchgeführt wird, können Sie auch in Zeiten von Corona von diesem Service profitieren.

Wie sieht die Prognose für die Sportbranche aus?

Die Einschränkungen im Alltag zeigen bereits nach wenigen Wochen deutliche Verbesserungen der Situation. Aus diesem Grund können Trainings in Kleingruppen ab Ende April wieder erfolgen. Durch die Kleingruppen soll es ermöglicht werden, den Mindestabstand zueinander effektiv einhalten zu können. Auch in den Umkleidekabinen ist dadurch mehr Platz zur Verfügung, sodass sich die Fußballer besser darin aufteilen können.

Dennoch ist das Training zum jetzigen Zeitpunkt nicht wie gewöhnlich durchführbar. Kopfbälle, durch die der Ball mit der menschlichen Haut in Berührung kommt, sowie Zweikämpfe müssen tunlichst vermieden werden. Zudem trainiert jeder Spieler mit einer Schutzmaske.

Zusätzlich zu laufenden Saisons war die Absage der Olympischen Sommerspiele ein einschneidendes Ereignis für die ganze Welt. Sportler, die sich für diese Spiele qualifiziert haben, müssen nun ohne Trainer, weil Kontakte vermieden werden sollten, und ohne die nötigen Trainingshallen und Geräte weiter fit bleiben. Es ist nicht sicher, ob alle geplanten Teilnehmer in diesem Jahr auch noch bei den nächsten Sommerspielen dabei sein dürfen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation verändert.

Es ist für alle eine schwierige Zeit. Viele Einschränkungen sorgen dafür, dass Menschen und Unternehmen Einnahmen einbüßen müssen. Umso wichtiger ist die gegenseitige Unterstützung in dieser Ausnahmesituation. Sicher ist: Es kommen wieder bessere Zeiten!