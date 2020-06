Mario Basler hat kein gutes Haar an seinem früheren Klub 1. FC Kaiserslautern gelassen. "Wenn du alle Vorstände der letzten Jahre in einen Sack steckst und draufhaust, dann triffst du wahrscheinlich immer den Richtigen", sagte der 51-Jährige der Bild-Zeitung. Der verschuldete Fußball-Drittligist hatte am Montag einen Insolvenzantrag gestellt.

Mario Basler kritisiert 1. FC Kaiserslautern

"Die Fans werden nur verarscht", sagte der ehemalige Nationalspieler Basler, der von 1987 bis 1989 und von 1999 bis 2003 bei den Pfälzern unter Vertrag stand: "Der FCK hat sich selbst zerstört."

SID