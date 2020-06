Großes Verletzungspech für Lena Lotzen: Die Fußball-Europameisterin von 2013 hat erneut einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten - zum bereits dritten Mal. Auch Jobina Lahr, Lotzens Teamkollegin beim Bundesligisten SC Freiburg, ereilte im Training dieselbe Verletzung am rechten Knie. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit.

Enormes Verletzungspech für Lena Lotzen

Lotzen (26) erlitt die Verletzung am Sonntag - ausgerechnet beim 6:1 (1:1) gegen ihren künftigen Verein 1. FC Köln. Dass die 25-malige Nationalspielerin nach dem Saisonende zu den Rheinländern wechselt, stand bereits zuvor fest. "Für Lena ist dies natürlich wirklich tragisch. Es ist schade, dass Lenas Zeit in Freiburg so enden muss, aber ich hoffe, dass sie auch diese schwere Verletzung übersteht und wieder zurück kommt", sagte Managerin Birgit Bauer. Lotzens Kreuzband war bereits 2014 und 2017 gerissen.

SID