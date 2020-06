Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl vom Bundesligisten SC Freiburg ist am Freitag erfolgreich an der Schulter operiert worden. Das teilte die 19-Jährige am Samstagvormittag bei Instagram mit.

Bühl hatte die Verletzung in der Vorwoche im Ligaspiel gegen die SGS Essen (1:2) erlitten und verpasst nun vor ihrem Wechsel zu Bayern München das Saisonfinale am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim 1. FFC Frankfurt. Wie lange die Offensivspielerin voraussichtlich ausfällt, wurde nicht bekannt.

SID