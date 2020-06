Viktoria Köln setzt auch in der kommenden Saison der 3. Fußball-Liga in der Offensive auf Routinier Albert Bunjaku. Sport-Vorstand Franz Wunderlich bestätigte die Vertragsverlängerung des 36-Jährigen am Samstag bei MagentaSport. Auch dank der Tore des früheren Bundesliga-Profis aus der Schweiz hatte Aufsteiger Viktoria den Klassenerhalt schon vor dem drittletzten Spieltag an diesem Wochenende praktisch sicher.

Routinier Albert Bunjaku verlängert bei Viktoria Köln

"Ein Spieler wie Albert Bunjaku hat sich die Vertragsverlängerung mit seinen Leistungen in dieser Saison absolut verdient", sagte Wunderlich, ohnehin bleibe der Großteil der Mannschaft zusammen: "Bei vielen Spielern verlängern sich die Verträge mit dem Klassenerhalt automatisch."

SID