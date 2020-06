Trainer Bruno Lage vom portugiesischen Fußball-Meister Benfica Lissabon hat nach der neuerlichen Pleite gegen Maritimo Funchal noch im Stadion die Reißleine gezogen. Wie Klubpräsident Luis Filipe Vieira knapp zwei Stunden nach dem 0:2 (0:0) beim Abstiegskandidaten bestätigte, habe der 44-Jährige bereits im Kabinentrakt seinen Rücktritt angeboten.

Lage war seit Januar 2019 Coach bei Benfica

"Unser Trainer Bruno Lage hat sich am Ende der Partie mit großer Würde an mich gewandt und gesagt: Herr Präsident, ich reiche meinen Rücktritt ein, weil ich glaube, dass die Dinge für Benfica nicht gut laufen. Wenn Sie morgen zusagen, werde ich nicht länger Benficas Trainer sein", sagte Vieira. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Präsident diesem Wunsch nachkommen.

Das Team des fünfmaligen deutschen Nationalspielers Julian Weigl findet nach dem Restart mit nur einem Sieg aus fünf Spielen nicht in die Spur und droht fünf Spieltage vor Saisonende im Meisterkampf den Anschluss an den FC Porto zu verlieren. Der ehemalige Dortmunder Weigl spielte bei der zweiten Niederlage nacheinander zum vierten Mal in Folge durch.

SID