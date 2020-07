Die Würzburger Kickers blickten trotz der heftigen 1:5-Pleite am Mittwochabend in der 3. Fußball-Liga bei Viktoria Köln optimistisch in Richtung des letzten Saisonspieltags am Samstag. "Wer hätte vor dem Restart gedacht, als wir auf Platz 11 waren, dass wir mindestens einen Relegationsplatz sicher haben", sagte Trainer Michael Schiele bei MagentaSport.

Kickers-Trainer Michael Schiele

Mit 63 Punkten belegen die Mainfranken derzeit den dritten Rang hinter Spitzenreiter Bayern München II (65), der allerdings nicht aufsteigen darf, und dem seit Mittwoch als Aufsteiger feststehenden Ex-Bundesligisten Eintracht Braunschweig (64). Der FC Ingolstadt (60) ist Tabellenvierter.

"Mit einem Punkt sind wir vielleicht sogar am nächsten Wochenende aufgestiegen", betonte Schiele, gab allerdings auch zu: "Es tut natürlich weh, wenn ich auf die Anzeigentafel schau und da steht 1:5."

Die Kickers haben am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) gegen den Halleschen FC Heimrecht. Die Schanzer aus Ingolstadt müssen zeitgleich bei 1860 München antreten. Auf Relegationsplatz drei spekulieren außerdem der MSV Duisburg, Hansa Rostock (je 59) und die Münchner Löwen (58).

SID