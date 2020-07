Während die Spieler von Bayern München darauf warteten, zum achten Mal in Folge mit der Meisterschale-Trophäe für den Ligameister wieder vereint zu werden, nutzte Bundesliga-Chef Christian Seifert die Gelegenheit, um ihre bemerkenswerte Leistung beim Abschluss der Saison 2019-20 zu würdigen.

Die Bundesliga war die erste große europäische Fußballliga, die zurückkehrte, nachdem der Sport aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus eingestellt worden war. Dank der Arbeit aller, von Gesundheitsexperten bis hin zu Sicherheitspersonal im Stadion, von den Personen, die mit der Desinfektion der Fußbälle beauftragt sind, bis zu den Fans, die ferngeblieben sind, von den Fußballern, die unter Quarantäne gestellt und dann routinemäßig getestet wurden, bis zu den Toningenieuren, die ihr Bestes getan haben, um sie erneut zu untersuchen Die berühmte Atmosphäre des deutschen Fußballs zu schaffen, war insgesamt eine unglaubliche Leistung.

Bayern München hatte Wolfsburg am 27. Juni in der Volkswagen Arena mit 4: 0 abgesetzt, die Liga schon lange gesichert. Die Spieler waren gespannt, als Seifert und Bayern-Münchner Kapitän Manuel Neuer das Spielfeld betraten und die Musik der Bundesliga vor den leeren Tribünen dröhnte. Bevor Neuer den kräftigen Meisterteller hob, sprach Seifert mit dem deutschen und europäischen Fußball insgesamt.

"Dies ist ein besonderer Moment, aber auch ein sehr, sehr merkwürdiger Moment", sagte Seifert. "Ich habe noch nie eine solche Saison erlebt. Keine Fans, kein Jubel und kein Pfeifen, eine seltsame Atmosphäre.

"Aber es ist eine großartige Leistung, dass wir die Saison heute abgeschlossen haben. Die Bundesliga war die erste Liga, die zurückkam. Ja, es sieht anders aus, es klingt anders und es fühlt sich auch anders an. Aber das war die einzig mögliche Bundesliga."

Dann wandte er sich direkt an die Fans: "Unterstützen Sie Ihre Teams in der kommenden Saison. Aber die neue Saison wird zumindest zu Beginn noch anders aussehen."

Haben die Protokolle funktioniert?

Vor dem Neustart der Liga am 16. Mai haben DFB und DFL ein unglaublich detailliertes Dokument zusammengestellt, in dem die Protokolle für einen sicheren Neustart der Liga aufgeführt sind. Wie zu erwarten gab es früh Schluckauf: Augsburger Manager Heiko Herrlich verließ das Teamhotel, um Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen, um sich selbst zu isolieren, und verpasste das erste Match, weil er gegen die Protokolle verstoßen hatte. Aber im Großen und Ganzen folgten die Teams den Anweisungen. "Soweit ich weiß, hat nach dem Neustart niemand positiv auf das Coronavirus getestet", sagte Michael Zorc, Sportdirektor von Borussia Dortmund. "Ein großes Kompliment an alle Beteiligten, vor allem aber an die Spieler, die sich mit wenigen Ausnahmen an die in der medizinischen Zeitung festgelegten Regeln halten."

Es war kein fehlerfreier Übergang, wie zu erwarten war; Das Dortmunder Duo Jadon Sancho und Manuel Akanji wurden nach einem Besuch eines Friseurs von der Liga mit einer Geldstrafe belegt. Bei Union Berlin wurde Club-Kapitän Christopher Trimmel beim Feiern mit einigen Fans erwischt, die zu Boden gekommen waren, um zu feiern, dass der Club seinen Topflight-Platz für die nächste Saison festigte. Er wurde auch von der Liga bestraft, aber vor dem nächsten Spiel zweimal negativ auf COVID-19 getestet.

Im Verlauf der Saison wurden strenge Protokolle gelockert. Es gab weniger Paranoia und Kritik an Teams, die Tore feierten, als vor dem Lockdown. Die im April verfassten Protokolle sehen im Juni etwas veraltet aus, wobei sich seitdem verschiedene Anpassungen hinsichtlich der sozialen Distanzierung geändert haben. Damals gab es in Deutschland ein Kontaktverbot, das heißt, Sie durften nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Dies wurde inzwischen aufgehoben, die Geschäfte sind wieder geöffnet und das Leben in Deutschland ist fast wieder normal. (Außer wenn es um Spiele vor Fans geht.) Nur Masken, die im öffentlichen Verkehr und in Geschäften getragen werden, dienen als Erinnerung, insbesondere in größeren Städten.

Wie sieht es mit der Saison 2020/2021 aus?

Endlich wurde der Starttermin für die Bundesliga 20/21 festgelegt. Das Interessante hierbei ist jedoch, dass die Liga diesmal ohne bekannte Vereinewieden FC Bayern undEintracht Frankfurt starten könnte.

Die Saison 19/20 ist bekanntlich vorbei, nun sollten wir unseren Fokus auf die nächste Saison 20/21 richten. Laut den offiziellen Stellen der deutschen Bundesliga soll die nächste Saison bereits am 18. September beginnen. Hierbei muss man allerdings aufpassen, da von Seiten der DFL noch alternative Varianten in Erwägung gezogen werden. In den nächsten Wochen werden sich diesbzüglich mehr als 36 top Vereine treffen und in Folge Stellung beziehen. Teilweise wurde auch der 11.09.20 als möglicher Termin genannt.

Die Bundesliga, genauer gesagt der DFL meinte aufgrund der Corona-Krise kann es zu erheblichen wirtschaftlichen sowie sportlichen Herausforderungen kommen. Unter anderem wurde ein Modell mit einer etwas größeren Winterpause vorgestellt, hinzu würden noch ein paar englische Wochen kommen. Auf jeden Fall können erhebliche Herausforderungen bezüglich der Saison 20/21 entstehen.

Könne ein Start der Bundesliga ohne Frankfurt und Bayern möglich sein?

Sollte die Liga bereits Mitte September starten, so ist es durchaus möglich, dass der FC Bayern München erstmal nicht dabei ist. Das liegt daran, dass der FC zu dieser Zeit noch mit der Champions League beschäftigt ist. Vereine auf die dies auch zutrifft sind zum Beispiel Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und natürlich der Vfl Wolfsburg.

Was die 2te Liga der Deutschen angeht so ist es durchaus möglich, dass diese bereits im August startet. Hierbei würde allerdings bereits der zweite Spieltag in der ersten Septemberwoche stattfinden.