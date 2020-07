Im November und Dezember 2022 steigt in Katar die höchstumstrittene und viel kritisierte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Kein Austragungsort einer Weltmeisterschaft im Fußball löste bei den Fans bisher so viel Unverständnis und Kritik aus wie jener auf der arabischen Halbinsel. Dabei spielt nicht nur die klimatische Komponente eine gewichtige Rolle, sondern auch die Tatsache, dass jene Arbeiter, die für die Errichtung der brandneuen WM-Arenen zuständig sind, teilweise inakzeptable und unmenschliche Bedingungen vorfinden und auszuhalten hatten.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nahm sich dieser Sache an und untersuchte die Bedingungen in Katar. Die furchtbaren Zahlen: In der Jahren 2012 und 2013 seien 450 indische Gastarbeiter auf den WM-Baustellen ums Leben gekommen. Zahlreiche Arbeiter hätten sogar auf ihren Lohn warten müssen und seien von Vorgesetzten brutal behandelt worden, heißt es in einem Bericht von Amnesty. Diese Zahl hat sich im Laufe der Jahre drastisch erhöht.

Stark hinterfragt wurde auch die Abstimmung rund um die Weltmeisterschaft 2022. Einigen Berichten zufolge seien schon weit im Vorfeld der Katar-Bewerbung Stimmen gekauft worden. Zudem hätten die Vertreter von Nigeria und Tahiti ihren Stimmen zum Kauf angeboten. Das hatte die Sunday Times damals mit versteckter Kamera aufgedeckt. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hatte etwaige Korruptions-Vorwürfe stets scharf zurückgewiesen. Die Sunday Times soll jedoch im Besitz von konkreten Beweismitteln sein, wonach mehrere Millionen US-Dollar geflossen wären, um die Abstimmung zu beeinflussen. Trotz der Ermittlungen sowie der schweren Korruptionsvorwürfe musste sich Katar jedoch nie Sorgen um die Austragung der WM-Endrunde machen.

Fünf futuristische Stadien werden in Katar errichtet, um die erste Winter-WM zu einem wahrhaftigen Spektakel zu machen. Drei vorhandene Sportstätten sollen ausgebaut werden. In der Hauptstadt Doha wird in vier Stadien gespielt, die restlichen vier Arenen liegen in Städten, die nicht allzu weit von Doha entfernt sind. Sämtliche Stadien seien klimatisiert sowie an das Stadtbahnsystem angeschlossen. Nach der Weltmeisterschaft sollen die fünf neuerrichteten Stadien zurückgebaut werden. 4 Milliarden US-Dollar soll das Investitionsvolumen für die acht Arenen betragen. Die gesamte Ausrichtung wird auf bis zu 50 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird am 21. November 2022 in Doha stattfinden. Das Finale wird am 18. Dezember 2022 ebenfalls in der Hauptstadt Katars ausgetragen.

Fotos: SID