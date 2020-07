Der niederländische Fußball trauert um Wim Suurbier. Der Vizeweltmeister von 1974 starb im Alter von 75 Jahren, das teilte sein langjähriger Klub Ajax Amsterdam am Sonntag mit. Suurbier gehörte als Rechtsverteidiger zur Goldenen Generation der Niederlande in den 1970er-Jahren. Mit Ajax gewann er von 1971 bis 1973 dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister. 1974 stand er im WM-Finale von München gegen die Bundesrepublik Deutschland (1:2).

Suurbier (r.) gehörte zur Generation um Cruyff

Nach seiner Zeit bei Ajax absolvierte Suurbier in der Saison 1977/78 zwölf Bundesligaspiele für Schalke 04, seine Karriere ließ er später in den USA ausklingen. Ajax teilte mit, man wünsche "den Hinterbliebenen viel Kraft bei der Bewältigung des Verlustes".

SID