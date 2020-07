Der frühere Fußball-Nationalspieler Torsten Frings ist der neue Cheftrainer von Drittligist SV Meppen. Der frühere Profi von Borussia Dortmund, Bayern München und Werder Bremen unterschreibt beim SVM bis 2022, teilten die Niedersachsen am Dienstagnachmittag mit.

Frings letzte Station als Trainer war Darmstadt 98

"Der SV Meppen ist ein Traditionsklub mit ganz viel Potenzial und Leidenschaft. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und werde mit viel Herzblut an der Weiterentwicklung des SV Meppen mitarbeiten", sagte der 43-Jährige. Meppen ist nach Zweitligist Darmstadt 98 die zweite Cheftrainer-Station des 78-maligen Nationalspielers, der im Februar 2013 seine Spielerkarriere beendet hatte.

Laut SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann ist Frings "trotz des großen Namens im Fußball sehr authentisch. Seine Fähigkeit zu motivieren und mitzureißen, hat er in seiner Karriere eindrucksvoll unter Beweis gestellt." Frings beerbt Christian Neidhart (51), der künftig bei Regionalligist Rot-Weiß Essen an der Seitenlinie steht. Frings bringt Björn Müller als Co-Trainer mit nach Meppen, der 43-Jährige war bereits in Darmstadt sein Assistent.

SID