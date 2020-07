Der deutsche Abwehrspieler Kai Wagner und der ehemalige Zweitligaprofi Kacper Przybylko haben Philadelphia Union beim Restart-Turnier der Major League Soccer in Orlando/Florida mit zwei Treffern vorzeitig ins Achtelfinale geführt. Am zweiten Spieltag der Gruppe A gewann Philadelphia gegen Liganeuling Inter Miami 2:1 (1:1) und ist mit sechs Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Auch "Gastgeber" Orlando City steht nach zwei Siegen bereits in der Runde der letzten 16.

Bei dem Turnier in Disney World zelebriert die MLS ihre Rückkehr in den Spielbetrieb nach der Coronapause. Ursprünglich sollten alle 26 Teams der Liga daran teilnehmen, nach mehreren positiven Coronafällen wurden Nashville SC und der FC Dallas jedoch ausgeschlossen. Die verbliebenen 24 Teams spielen in sechs Vierergruppen und anschließender K.o.-Runde einen Platz in der CONCACAF Champions League aus.

Die Mitte März nach zwei Spieltagen unterbrochene Regular Season der MLS soll nach dem Turnier fortgesetzt werden, die Ergebnisse der Gruppenphase in Florida werden dabei übernommen.

