Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Peter Niemeyer wird neuer Sportdirektor bei Drittliga-Absteiger Preußen Münster. Der langjährige Hertha-Profi tritt bei den Westfalen die Nachfolge von Malte Metzelder an, von dem sich die Preußen Anfang Juli getrennt hatten. Niemeyer erhält in Münster einen Dreijahresvertrag und soll den Neuanfang in der Regionalliga West vorantreiben.

"Preußen Münster ist ein großer Traditionsverein", sagte der nur 40 Kilometer von Münster entfernt aufgewachsene 36-Jährige: "Ich habe während meiner Karriere mit einem Auge immer ein wenig darauf geschaut. Jetzt gilt es, das, was in Schieflage geraten ist, wieder geradezurücken. Dazu muss man sicher nicht alles umkrempeln."

Passend dazu teilte das Bundesliga-Gründungsmitglied auch mit, dass mit Trainer Sascha Hildmann und Co-Trainer Louis Cordes weitgehend Einigkeit über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit herrscht.

SID