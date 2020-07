Der Sieg der englischen Premier League in der aktuellen Saison hat gezeigt, dass es an Trainer Jürgen Klopp und seinen Liverpoolern kein Vorbeikommen gibt. Streaminganbieter TV NOW nimmt den Sieg des ehemaligen Borussia Dortmund-Coaches zum Anlass und stellt eine brandneue Doku zu seinen Ehren zum Abruf bereit. Die Karriere von Jürgen Klopp ist unter Fußball-Fans kein unbekanntes Thema: Der Stuttgarter war zu Beginn seiner Fußballlaufbahn aktiver Spieler beim 1. FSV Mainz und widmete sich ab 2001 den Aufgaben eines Trainers. Drei Jahre dauerte es bis Jürgen Klopp seinen ersten Erfolg mit einer Bundesliga-Teilnahme feiern konnte. Sein Wechsel 2008 zu Borussia Dortmund brachte den gebürtigen Stuttgarter gleichzeitig in den Fokus der Medien. Sein ehrgeiziges und gleichzeitig kumpelhaftes Auftreten sicherten dem 53-Jährigen viele Sympathiepunkte, die er mit Talent und Können untermauerte.

2011 und 2012 sorgte er dafür, dass sich der BVB als Deutscher Meister feiern lassen konnte, bevor er 2015 Deutschland den Rücken kehrte und nach Großbritannien wechselte. Seither sorgt er beim FC Liverpool für haufenweise Punkte und führte erst kürzlich das Team zum verdienten Sieg, der seit mehr als 30 Jahren nicht mehr nach Liverpool geholt wurde. Was sich in diesem Jahr als verdienter Sieg erwies, sichert bei den Experten allerdings nicht die hundertprozentige Zuversicht auf einen Wiederholungssieg in der kommenden Saison: Noch wird bei Anbietern von Fußball Wetten vorrangig auf den Konkurrenten Manchester City gesetzt, die mit einer Quote von 2,00 (Stand: 17.07.) die Premier League führen. Die Liverpooler ziehen aktuell auf Platz 2 nach. Doch bis zum Start der neuen Saison 2020/2021 kann noch viel geschehen.

Doku „King Klopp“ feiert Kloppo

Zeit genug, um die Liverpooler auf dem ausgezeichneten Stand ihrer Leistung zu halten, hat Jürgen Klopp in den kommenden Monaten also genug. Während die Mannschaft die letzten Spiele der Premier League in Angriff nimmt, um die Saison formal zu beenden, können Fans von Kloppo in einer neuen Doku mehr über die Hintergründe des beliebten Trainers erfahren. Der deutsche Nachrichtensender ntv hat einen Film produzieren lassen, die sich dem Phänomen Jürgen Klopp widmet. Mit dem Titel „King Klopp - Meistermacher, Motivator, Mensch“ blicken die Produzenten hinter die Fassade des lockeren Kumpeltyps.

Überraschungen und unvorhersehbare Erkenntnisse liefert die Doku zwar nicht, doch für alle BVB- und Liverpool-Fans lohnt sich der Blick in den kurzweiligen Film. Auf TVNOW können sich Interessierte den Film zudem zu jeder Zeit abrufen und ohne Werbeunterbrechung ansehen. Im Gegensatz zu der viel besprochenen aber von den Kritikern zerrissenen Fußball-Doku auf Amazon „Schweinsteiger“ von Produzent Til Schweiger ist der ehrliche Blick auf Jürgen Klopp deutlich subtiler und neutraler gehalten. Langjährige Weggefährten wie Guido Schäfer oder Christan Heidel kommen zu Wort und liefern amüsante Berichte über die Zeit mit Klopp. Die ultimativen Lobreden bleiben erfreulicherweise aus und verzichten auf den unnötigen Zuckerguss.

Klopp gegen Guardiola: Eine Fehde, die niemals endet

Ein ganz besonderer Weggefährte wird dagegen kaum freundliche Worte über den Liverpooler-Trainer verlieren. Das Konkurrenzverhalten zwischen dem FC Liverpool und Manchester City rührt nicht von ungefähr von dem brodelnden Verhältnis ihrer Trainer her. Pep Guardiola, der Manchester City anführt, und Jürgen Klopp stehen auf Kriegsfuß miteinander. Bereits 18-mal trafen die beiden Kontrahenten mit ihren Mannschaften aufeinander. Die Resultate stellen Guardiola in den Schatten: 7 Niederlagen musste der gebürtige Spanier gegen den Deutschen einstecken, während dieser mit 9 Siegen aus dem Rennen ging. Lediglich zwei Unentschieden trugen die beiden Streithähne bisher vom Platz.

Doch es scheint, als ob das gegenseitige Necken zum gut inszenierten Fußballspiel dazugehört. Zwischen den Streitereien und deftigen Seitenhieben blitzen Anerkennungen und Huldigungen durch, die ein sportliches Miteinander unterschreiben. Fast könnte es als eine kleine Hassliebe gesehen werden, die die beiden Trainer mit Genugtuung vorantreiben.

Für die kommende Saison darf man sich sicher sein, dass Guardiola und Klopp wieder auf Konfrontationskurs gehen. Besonders die derzeitige Favoritenlage wird für viel Konfliktpotenzial sorgen. Liverpool und Manchester werden sich erneut um den Meistertitel streiten und alles geben, um den Erzfeind ins Abseits zu drängen. Vielleicht sollte sich Guardiola mit einem Blick in die Doku „King Klopp“ auf die nächsten Spiele vorbereiten, um seinen Gegner noch etwas besser kennenzulernen, bevor dieser seine Rückkehr nach Deutschland antritt. Der Wechsel zu einem deutschen Verein ist für Klopp nicht ausgeschlossen. Fans der Bundesliga dürfen hoffen.