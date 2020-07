Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hofft auf eine Rückkehr zur gewohnten Sommer-Tour im kommenden Jahr. "Unsere Fans wollen uns live und in Person sehen", sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge am Montag. In diesem Jahr war die traditionelle Reise in der Sommervorbereitung nach China wegen der Coronakrise abgesagt worden, auch ein Trip in die USA kam nicht infrage.

Thomas Müller im Rahmen der China-Reise vor drei Jahren

Derzeit treten die Bayern-Profis mit ihren internationalen Fans über die "Audi Digital Summer Tour" in Verbindung. Rummenigge hofft, dass die Tour "nur in diesem Jahr" ohne Fans in den Fußballstadien stattfindet und peilt für 2021 wieder eine Reise nach China oder in die USA an.

Auch Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie, gab sich zuversichtlich. "Es gibt gute Chancen, dass wir im nächsten Jahr auf einer wirklichen Tour sein werden", sagte er.

SID