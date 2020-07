Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Meistermannschaft seines Lieblingsklubs Basaksehir Istanbul am Montag in seinem Palast in Ankara empfangen. Der 66-Jährige posierte mit Spielern, Stab und Vorstand vor dem Meisterpokal, später erhielt Erdogan ein Trikot mit der Rückennummer 12, ein Eulenmotiv und eine Plakette. Der Delegation des Istanbuler Klubs um Trainer Okan Buruk wurden im Gegenzug Krawatten und Uhren überreicht, wie Basaksehir mitteilte.

Erdogan erhielt unter anderem ein Basaksehir-Trikot

Basaksehir, erst 1990 als Betriebsmannschaft der Istanbuler Stadtverwaltung gegründet, ist erst der sechste Titelträger in der 61-jährigen Geschichte der Süper Lig.

Der Klub pflegt enge Beziehungen zur Regierungspartei AKP. So ist Vereinsboss Göksel Gümüsdag nicht nur mit einer Nichte von Erdogans Frau verheiratet, er ist auch AKP-Mitglied. Zu den wichtigsten Unterstützern zählen die Krankenhauskette Medipol, der Istanbuler Flughafen und die Wasserwerke.

SID