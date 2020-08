Domenec Torrent, langjähriger Assistent von Star-Teammanager Pep Guardiola, wird neuer Trainer beim brasilianischen Fußball-Meister Flamengo. Der 58-Jährige tritt die Nachfolge des Portugiesen Jorge Jesus an, der sein Amt in Rio de Janeiro kürzlich niedergelegt hatte, um in seiner Heimat zu seinem Ex-Klub Benfica Lissabon zurückzukehren.

Torrent gehörte zum Trainer-Team von Guardiola beim FCB

Torrent kommt vom MLS-Klub New York City FC, wo er eineinhalb Jahre lang Cheftrainer war. Bei Flamengo unterschrieb er einen Vertrag bis Ende 2021. Mit Guardiola arbeitete Torrent insgesamt elf Jahre zusammen, darunter auch von 2013 bis 2016 beim deutschen Rekordmeister Bayern München.

SID