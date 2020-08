Der russische Skandal-Profi Alexander Kokorin wird Spieler unter Ex-Schalke-Trainer Domenico Tedesco bei Spartak Moskau. Dies teilte der Klub am Sonntag mit. In der Hauptstadt erhält der 29 Jahre alte Stürmer einen Dreijahresvertrag plus Option. Kokorin war im September 2019 nach knapp einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen worden und wurde in der abgelaufenen Saison von Zenit St. Petersburg an den FK Sotschi ausgeliehen.

Alexander Kokorin unterschreibt bei Spartak Moskau

Die neue Spielzeit in Russland beginnt bereits am kommenden Wochenende. Spartak trifft am Sonntag ausgerechnet auf Kokorins Ex-Klub Sotschi. Kokorin, Teilnehmer an der WM 2014 sowie EM 2012 und 2016 für Russland, hatte zusammen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Pawel Mamajew im Oktober 2018 hohe Beamte des russischen Handelsministeriums angegriffen. Nach sieben Monaten in Untersuchungshaft waren beide im Mai 2019 zu 18 bzw. 17 Monaten Haft verurteilt worden, vier Monate später kamen sie vorzeitig frei.

SID