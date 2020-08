Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Donnerstag eine Konferenz mit seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern Ende August bestätigt. Dabei wollen die Politiker sich unter anderem mit der Frage nach Zuschauern beim Sport befassen, "und ich bin zuversichtlich, dass wir zu gemeinsamen Entscheidungen kommen", sagte Bouffier.

Bouffier bestätigte die Ministerpräsidentenkonferenz

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte zuletzt bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Rande der Debatte um die Rückkehr von Zuschauern in Fußball-Stadien angesprochen. Bouffier betonte nun allerdings, dass es "auch um den Sport insgesamt" gehe. "Ich denke auch an die Hallensportarten, die auf Dauer ohne Zuschauer nicht existieren können", sagte er.

SID